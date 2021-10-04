COVİD-19 salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin en düşük seviyeye düşürülmesi için salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra yürütülen aşılama faaliyetleri büyük önem taşımaktadır.Üniversitelerde COVİD-19 hastalığının yayılmasını azaltmak, eğitim öğretimin güvenli ve sağlıklı bir şekilde sürekliliğini sağlamak, öğrencilerin ve üniversite çalışanlarının aşıya ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü, Süleyman Demirel Üniversitesi ve ISUBU Üniversitesi işbirliğiyle Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampüsü’ne yeni bir COVİD-19 aşı birimi kurulmuştur.Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampüsü Mediko Sosyal Sağlık Merkezi’nde yer alan COVİD-19 aşı birimi 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek olup başta aşısını olmamış veya tamamlanmamış olan Akademik, İdari personeller ile tüm öğrenciler aşı hizmetinden yararlanabilecektir.ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ