Borsa, Dolar ve Altın İçin Sürpriz Tahminler: Ekonomist Mustafa Aşkın 2025 Öngörülerini Açıkladı

Ekonomist Mustafa Aşkın, 2025 yılına yönelik borsa, döviz ve altın piyasalarına dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Özellikle küresel faiz politikaları ve makroekonomik verilerin piyasalarda önemli etkiler yaratacağını belirten Aşkın, yatırımcıların temkinli hareket etmelerini ve gelişmeleri yakından takip etmelerini önerdi.

Borsa: 10.500-10.600 Bandında Kapanabilir

Mustafa Aşkın, Türkiye borsasında son aylarda yaşanan hareketliliğe dikkat çekerek şunları söyledi:

Borsanın Teknik Durumu: Son dönemde 8.400 seviyelerine kadar gerileyen borsa, toparlanarak 10.200 seviyesine yükseldi. Özellikle 9.000 seviyesinin altındaki fiyatların oldukça cazip olduğunu vurgulayan Aşkın, teknik açıdan borsanın çok ucuz seviyelerde olduğunu belirtti.

Son dönemde 8.400 seviyelerine kadar gerileyen borsa, toparlanarak seviyesine yükseldi. Özellikle seviyesinin altındaki fiyatların oldukça cazip olduğunu vurgulayan Aşkın, teknik açıdan borsanın seviyelerde olduğunu belirtti. Yabancı Yatırımcı Etkisi: Yabancı yatırımcı sayısının hâlâ düşük olduğunu ve yerli yatırımcıların ise temkinli davrandığını ifade eden Aşkın, borsanın 10.000 seviyesinin üzerinde kalıcı olmasının zor olduğunu söyledi.

Yabancı yatırımcı sayısının hâlâ düşük olduğunu ve yerli yatırımcıların ise temkinli davrandığını ifade eden Aşkın, borsanın seviyesinin üzerinde kalıcı olmasının zor olduğunu söyledi. 2024 Sonu Tahmini: 2024 yılı sonunda borsanın 10.500-10.600 bandında kapanabileceğini öngördü.

Faiz Kararları Dövizi Şekillendirecek

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz politikalarının piyasaları doğrudan etkileyeceğini belirten Aşkın, şu tespitlerde bulundu:

ECB Faiz İndirimi: Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine gitmesinin, Euro’nun değer kaybetmesine yol açabileceğini ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine gitmesinin, yol açabileceğini ifade etti. ABD Ekonomisi ve Fed: ABD’deki ekonomik gelişmelerin dolar üzerinde etkili olacağını vurgulayan Aşkın, Trump’ın politikalarının Fed’in faiz indirimlerini hızlandırabileceğini belirtti. Bu durumun, döviz paritelerinde önemli dalgalanmalara sebep olabileceğini sözlerine ekledi.

Altında Dalgalı Seyir: 3.300 Dolar Seviyeleri Bekleniyor

Altın piyasasına yönelik de önemli değerlendirmelerde bulunan Mustafa Aşkın, altının 2025 yılında değer kazanmasını beklediğini ancak 2024’teki kadar büyük bir performans göstermesini öngörmediğini ifade etti.

Direnç Seviyeleri: Altının 2.600-2.700 dolar seviyelerinde direnç gösterdiğini söyleyen Aşkın, kısa vadede altın fiyatlarının 3.200-3.300 dolar seviyelerine kadar çıkabileceğini belirtti.

Altının seviyelerinde direnç gösterdiğini söyleyen Aşkın, kısa vadede altın fiyatlarının seviyelerine kadar çıkabileceğini belirtti. Merkez Bankalarının Etkisi: Büyük merkez bankalarının altın alımlarının, fiyatların seyrinde belirleyici olacağını vurgulayan Aşkın, küresel ekonomik gelişmelerin de altın fiyatlarını destekleyeceğini ifade etti.

Büyük merkez bankalarının altın alımlarının, fiyatların seyrinde belirleyici olacağını vurgulayan Aşkın, küresel ekonomik gelişmelerin de altın fiyatlarını destekleyeceğini ifade etti. Yatırımcılara Tavsiye: Altın alacak yatırımcılara dikkatli olmalarını ve risklerini çeşitlendirmelerini önerdi.

Makroekonomik Belirsizlikler Devam Ediyor

Küresel enflasyon verilerinin ve faiz politikalarının piyasalarda belirsizlik oluşturduğunu ifade eden Aşkın, yatırımcıların iyi analiz edilmiş portföyler ile hareket etmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Özellikle ABD sanayi üretimi, perakende satışlar ve Euro Bölgesi ekonomik güven endeksleri gibi verilerin piyasalardaki dalgalanmaları belirleyeceğini sözlerine ekledi.

Sonuç: 2025 Yılına Dikkat

Ekonomist Mustafa Aşkın’ın değerlendirmelerine göre:

Borsa: Yıl sonunda 10.500-10.600 bandında kapanabilir.

Yıl sonunda 10.500-10.600 bandında kapanabilir. Döviz: Fed ve ECB’nin faiz kararlarına bağlı olarak döviz paritelerinde dalgalanmalar yaşanabilir.

Fed ve ECB’nin faiz kararlarına bağlı olarak döviz paritelerinde dalgalanmalar yaşanabilir. Altın: Kısa vadede 3.200-3.300 dolar seviyelerine kadar çıkabilir.

Yatırımcıların faiz kararlarını, enflasyon verilerini ve küresel ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek temkinli adımlar atmaları gerektiği vurgulandı.