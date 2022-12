Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in girişimleriyle merkeze bağlı köylerde başlatılan doğalgaz çalışmaları 3 köyde tamamlanırken, çalışmalar Kayı köyünde devam ediyor.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in girişimleriyle ilk etapta merkeze bağlı 7 köy için başlatılan doğalgaz çalışmalarında Deregümü, Yakaören ve Yazısöğüt köylerinde altyapılar tamamlandı. Kayı köyünde Torosgaz tarafından başlatılan doğalgaz altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kayı köyünde vatandaşlarla bir araya gelmiş ve doğalgaz müjdesi vermişti. Başkan Başdeğirmen, doğalgaz altyapı çalışmaları için 17 Aralık Cumartesi gününü işaret etmişti. Kayı köyünde doğalgaz altyapı çalışmaları 17 Aralık Cumartesi günü itibariyle başlarken, çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Köydeki altyapı çalışmalarının yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.Kayı köyünde yaşayan vatandaşlar doğalgaz çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler. Vatandaşlar, “Belediye Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Çalışmalar başladı. Doğalgaz her türlü avantajlı olacak. Kömürden ucuza gelecek, temizliği var. Hiç olmazsa odun, kömür taşımaktan kurtulacağız ve rahatlığa kavuşacağız. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” dediler.Kayı Köyü Muhtarı Aydın Kayabaş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in yaklaşık 10 gün önce köy halkıyla bir araya geldiğini ve doğalgaz müjdesi verdiğini hatırlattı. Köyde doğalgaz altyapı çalışmalarının başladığını dile getiren Kayabaş, “Çalışmalar şuanda devam ediyor. Başkanımızdan Allah razı olsun, her ihtiyacımızı karşılıyor ve bize her konuda yardımcı oluyor. Başkanımıza teşekkür ederim. Doğalgaz yaşlılar için çok iyi oldu. Onlar soba yakmakta zorlanıyordu. Doğalgaz hava kirliliği açısından da önemli. Başkanımızdan Allah razı olsun” şeklinde konuştu.