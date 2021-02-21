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ARTIK ISPARTA YILLIK 15 BİN TON MANTAR ÜRETİMİ İLE SÖZ SAHİBİ

ARTIK ISPARTA YILLIK 15 BİN TON MANTAR ÜRETİMİ İLE SÖZ SAHİBİ
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
*VALİ ÖMER SEYMENOĞLU TALİMAT VERDİ.
*İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ MAHMUT ZADEOĞLU’NUN GÖREVLENDİRDİĞİ HEYET MANTAR ÜRETİMİNİN HAM MADDESİ KOMPOST ÜRETİM TESİSLERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.
*DÖNEMİN İL GENEL MECLİSİ ÜYESİ, ŞİMDİ EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI VELİ GÖK’ÜN VERDİĞİ ÖNERGEYLE HERŞEY 2006 YILINDA 150 HANELİ SERPİL KÖYÜNDE 13 AİLEYLE BAŞLAMIŞTI.
*ARTIK ISPARTA YILLIK 15 BİN TON MANTAR ÜRETİMİ İLE SÖZ SAHİBİ.
*İLK DEFA EĞİRDİR’DE İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN DESTEKLENEN KÜLTÜR MANTARI ÜRETİCİLERİ İÇİN HAMMADDE VE DİĞER SORUNLAR MASAYA YATIRILIYOR.

Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun talimatları ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut ZADEOĞLU’nun görevlendirdiği teknik heyet kompost tesislerinde ve mantar üretim odalarında incelemelerde bulundu.
Hatırlanacağı üzere Isparta’da ilk defa dönemin İl Genel Meclisi Üyesi ve şimdi Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün önergesi ile 150 haneli Serpil Köyünde 13 aile ile Kültür mantarcılığı İl Özel İdaresi tarafından desteklenmiş ve başarı elde edilmişti. Bu başarıdan sonra Elmacılığa ek olarak başlatılan bu proje daha sonra Eğirdir Sarıidris’te 250 aile tarafından yapılmış, daha sonra Kültür Mantarcılığı Eğirdir ve Isparta’nın tüm köylerinde ve ilçelerinde üretilmeye başlanmıştı.
Önceki gün Vali Ömer SEYMENOĞLU’nun talimatları ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut ZADEOĞLU’nun görevlendirdiği teknik heyet mantarcılığı Eğirdir ve Isparta’ya kazandıran Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ünde katılımı ile ilk defa kültür mantarcılığının başlatıldığı ve desteklendiği Serpil Köyünde incelemelerde bulundular. Serpil Köyü Muhtarı Yaşar DEMİRBAŞ ve Mantar üreticilerini dinleyen teknik heyet mantar üretiminde kompost ve torf (örtü toprağı), hammadde tedariği, depolama, pazarlama ve diğer sorunlar hakkında bilgiler alarak mantar odalarında incelemelerde bulundular. Kültür Mantarcılığı konusunda sıkıntıları çözmek için neler yapılabilir hususunda incelemelerini tamamlayan ve etüt çalışmalarına başlayan teknik heyet neler yapılabileceği konusunda rapor hazırlayacak. Teknik heyet geçtiğimiz haftada bir başka ilde inceleme yaparak kompost fabrikaları ve mantar üretim odalarını inceleme gezisi yapmıştı.
Serpil Köyü Muhtarı Yaşar DEMİRBAŞ; ‘Kültür mantarı üreticiliği köyümüzde 2006 yılında bugüne süregelmektedir. Bu sayede yaklaşık 55 ailemiz şu kış gününde işgücünün olmadığı bir ortamda üretim yaparak kendilerine istihdam sağlamaktadırlar. Bu sayede yapılan çalışmalar aile işletmeciliği olduğu için hem köyün kendi ailelerine bir işgücü ve ekonomi sağlamakta, hem de bölgemize fayda getirmektedir. Kültür mantarı üretimi ilk defa burada Serpil Köyümüzde uygulandı sağolsun Belediye Başkanımız Veli GÖK sayesinde o zamanlar bu kültür mantarının bilgileri üretim alt yapısı o zamanlar hazırlandı. Bölgede pilot bir uygulama yapıldı. Onun sayesinde bir çok konuda başarı sağlandı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra kültür mantarı ile ilgili yapılacak çalışmalarda da gerek başkanımızın gerek devletimizin desteğini bekliyoruz. Özellikle kompostla ilgili olan girdilerin çok pahalı olması uzakta olması her an ulaşıyor olmamız bizi mağdur etmektedir. Özellikle kompost üretimi ile ilgili gerek yerel idareden gerek mülki amirlerimizden bunun yapılmasını talep ediyoruz.’ ifadelerini kullandı.
Serpil Köyünden mantar üreticisi Mehmet ÇETİN ise; ‘Mantar üreticisiyim bu işe 2014 yılında başladım. Ailemle birlikte bu işi yapıyorum. Allah bin bereket versin yaptığımız süreçte memnunuz. Bu işi yapmak isteyen arkadaşlara sürekli tavsiye ediyoruz. Bir sıkıntımız yok Allah’a şükür, kendi halimizde üretimimizi yapıyoruz, sadece bir sıkıntımız var kompost ve hammadde sıkıntımız var, pazarda herhangi bir sıkıntımız yok, alıcısı hazır. Dediğimiz gibi üretimde kompost ve hammadde sıkıntımız var, bu konuda devletimizin ve yatırımcılarımızın desteğini bekliyoruz’ dedi.
(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
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