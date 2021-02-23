EĞİRDİR’DE SİNEKLE MÜCADELE BAŞLADI.LARVA VE UÇKUN MÜCADELESİ SÜRÜYOR.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün talimatları ile 2 yıldır başarı sağlanan sinekle mücadele Larva ve Uçkun Mücadelesi bugün itibariyle start aldı.Eğirdir’de sinekle mücadele çalışmaları başladı. Eğirdir Belediyesi ekipleri sinek, sivrisinek ve larva ve Uçkun’a karşı mücadeleye ilaçlama ile başladı. Kanalizasyon ve terfi merkezlerinde kışı geçiren sivrisinek uçkun larva dönemi mücadelesi başlangıcına ilçenin tüm mahallelerinde çalışmalar sürüyor. Kanalizasyon kapakları açılarak sıcak sisleme ile mücadele yapıldığı gibi, etkin maddeli ilaçlarla da su birikintileri ve kanalizasyon hatlarında üreyecek sinek larvalarına karşı ilaçlama çalışmaları yapılıyor.Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Küçükköse yaptığı açıklamada; ‘Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü Çevre ve Halk Sağlığı ekibi ile birlikte sinek ve sivrisinekte kışlak mücadelemiz başlamış bulunmakta. Malumdur Eğirdir Gölü ve çevresi sinek ve sivrisinek noktasında alabildiğince müsait bir ortamdır. Bundan dolayı Veteriner İşleri Müdürlüğü Çevre ve Halk Sağlığı ekibi olarak Veteriner Hekimimiz Tayfun Oktar ile birlikte öncelikle terfi merkezlerinde sinek ve sivrisinek kışlak mücadelemizi başlattık. Gölümüz sinek sivrisinek üretim alanı, tatlı su bölgesindeyiz Eğirdir Gölü mücavir alan dışına taşamıyoruz. Eğer yapabilseydik tabiî ki öncelikle Hoyran Gölünün kışlak mücadelesini yapıp akabinde uçkun mücadelesine girebilirdik. Ama yapabildiğimiz kendi alanımızın içindeki üretim olacak yerlerin kışlak mücadelesini ekibimizle beraber alabildiğine itinalı bir şekilde yapmak. Bundan sonraki mücadelemizde tabiî ki uçkuna doğru yönelecek, ama ilk birinci etabımız ve en önemli etabımız tabiî ki kışlak mücadeledir. Bu konuda gerek terfi merkezlerimiz gerekse alan içindeki su birikintisi olabilecek ya da üretin olabilecek alanların larva mücadelesini itinalı bir şekilde yapmaktır. Ve şu anda ekibimiz bu konuda mücadelesine devam ediyor.’ dedi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)