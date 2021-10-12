Isparta İl Emniyet Müdürlüğümüzce 01.09.2021 ile 30.09.2021 tarihleri arasında, İl Merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;
- Cezaevi firarisi olarak aranan 2 (iki) şahıs,
- Hapis cezasıyla aranan 72 (yetmiş iki) şahıs,
- İfadesinin alınmasına yönelik aranan 19 (on dokuz) şahıs,
- Adli para cezasına yönelik aranan 9(dokuz) şahıs,
Toplam 102 (yüz iki) şahıs yakalanmış, bunlardan 74 (yetmiş dört) şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 9 (dokuz) şahsa adli para cezası tedbiri uygulanmış, 19 (on dokuz) şahsın ise ilgili Mahkemelerce ifadesi alınmıştır.
Vatandaşlarımızın her türlü talep ve bildirimlerini 0505 318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalımızdan yazılı olarak Isparta Emniyet Müdürlüğümüze ulaştırmaları bizlere güç katacaktır.
Ispartalı hemşehrilerimizin bilgilerine saygı duyulur.