ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

Cezaevi firarisi olarak aranan 2 (iki) şahıs,

Hapis cezasıyla aranan 72 (yetmiş iki) şahıs,

İfadesinin alınmasına yönelik aranan 19 (on dokuz) şahıs,

Adli para cezasına yönelik aranan 9(dokuz) şahıs,

Isparta İl Emniyet Müdürlüğümüzce 01.09.2021 ile 30.09.2021 tarihleri arasında, İl Merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;Toplamşahıs yakalanmış, bunlardanşahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş,şahsa adli para cezası tedbiri uygulanmış,şahsın ise ilgili Mahkemelerce ifadesi alınmıştır.Vatandaşlarımızın her türlü talep ve bildirimlerininumaralıvetabanlı iletişim kanalımızdan yazılı olarakIspartalı hemşehrilerimizin bilgilerine saygı duyulur.