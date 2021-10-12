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Benzersiz çizgisi ve tasarımlarıyla ENZA 2021 KOLEKSİYONU şimdi Enza Home mağazalarında!Enza Home “Sonbahar Fırsatları” Kampanyası 1 Eylül - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında mobilya alışverişlerinde geçerlidir. Kampanya kapsamında mobilya alışverişlerinde üzeri çizili peşin fiyat üzerinden %45’e varan indirim uygulanır.Enza Home tüm mobilya, halı ve aydınlatma grubu ürünlerinde indirimli fiyatlar üzerinden tek seferde yapılacak her 19.900 TL’lik alışverişe anında 1.450 TL indirim uygulanır. Hak kazanılan 1.450 TL, anında indirim oranı olarak alışveriş tutarından düşülür. Bu kampanyaya; yatak, baza, başlık, ev tekstili, ayın ürünleri ve fırsat ürünleri dahil değildir. Enza Home ve Yataş Bedding Kampanyaları birleştirilemez. Bu broşürde yer alan fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Baskı ve tipografik hatalardan kaynaklanan yanlışlıklar Yataş için bağlayıcı değildir. Kampanya ürünleri, üretim ve stok imkânlarıyla sınırlıdır. Belirtilen fiyatlar TL cinsindendir. Fiyatlara mobilya, yatak, baza, başlık, halı ve ev tekstili ürünlerde %8 KDV, aydınlatma ve tablolarda %18 KDV dahildir.Enza Home Halı&Aydınlatma Kampanyası 1 Eylül – 31 Ekim 2021 tarihleri arasında tarihleri arasında geçerlidir.Enza Home Halı&Aydınlatma ve Yataş Bedding Kampanyaları birleştirilemez.Yataş, ürünlerin görünüm ve özelliklerinde önceden belirtmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu broşürde yer alan fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Yataş, broşürde yer alan fiyatları haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Baskı ve tipografik hatalardan kaynaklanan yanlışlıklar Yataş için bağlayıcı değildir. Kampanya ürünleri, üretim ve stok imkânlarıyla sınırlıdır.Hayata fark katmak için tasarlanan Enza Home koleksiyonu, mobilya indirim fırsatları ile benzersiz bir alışveriş deneyimi sunuyor. Evlerinizi eşsiz stil ile buluşturacak Enza Home tasarımları; ulaşılabilir fiyatları, uygun ödeme koşulları ile kaliteyi lüks olmaktan çıkarıyor. Mobilya fırsatları sayesinde yeni evlenenler, evini yenileyenler ulaşılabilir fiyatlarla fonksiyonel mobilyalara sahip oluyor.Evinizin her köşesine tarzınızı yansıtmanızı sağlayacak Enza Home; kampanyalı fiyatlar, değişim fırsatları, sezon sonuna veya yeni sezona özel sürprizlerle yüzünüzü güldürüyor.Siz de Enza Home satış noktalarına gelin, yaşam alanlarınızı şıklıkla ve konforla dekore ederken kaçırılmayacak indirimleri ve kampanyaları yakalayın. Enza Home ile yaşam alanlarınızı yenilerken avantajlı alışveriş fırsatlarından faydalanın.