“Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Veya Sağlama” ve “Hükümlü Veya Tutuklunun Kaçması” suçlarından 13 yıl, 4 ay hapis cezası ile aranan F.K.

“Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği” suçundan 10 yıl, 11 ay, 7 gün hapis cezası ile aranan B.G.

“Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 11 yıl, 1 ay hapis cezası ile aranan H.Ö.

suçundan 11 yıl, 1 ay hapis cezası ile aranan

“Sürüde Bulunan Büyük Veya Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık” suçlarından toplamda 4 yıl, 2 ay hapis cezası ile aranan S.K.

Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 01.10.2020 ile 31.10.2020 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;Aralarında;İsimli şahısların da bulunduğu, ayrıca çeşitli suçlardan aranmakta olan toplamda 133 (yüz otuz üç) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.