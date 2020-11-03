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Isparta'da sahte para operasyonu 4 kişi yakalandı...

Isparta'da sahte para operasyonu 4 kişi yakalandı...
ISPARTA
G.Tarihi: 02.11.2020 19:53
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Parada Sahtecilik suçuna karışan şahıslara yönelik 27/10/2020 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi yakalanmıştır.
 
Yakalanan şahısların üzerlerinde ve kullanmış oldukları araçta yapılan aramada; 2.550,00 TL (İkibin beşyüz elli TL) sahte para ele geçirilmiş olup, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 şahıs savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılmış, 1 şahıs adli kontrol ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakılmış, 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.
 
  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
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