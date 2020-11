GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN KIRMIZI ET

Isparta Türker Et işletmecisi Ufuk Türker ,güçlü bir bağışıklık sisteminin dengeli beslenme ile yakından ilgili olduğuna dikkat çekti. Özellikle enfeksiyon kaynaklı hastalıkların yaşandığı kış aylarında, kırmızı et yemenin vücudun savunma mekanizmasını güçlendirdiğini söyledi. Türker, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yarayan vitamin ve minarelerin kırmızı ette bol miktarda bulunduğunu da belirtti.Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde dengeli beslenme, özellikle de protein tüketiminin rolüne dikkat çeken Türker "Kilo başına 1 gram düşecek şekilde protein alınması ve bunun en az yarısının hayvansal kökenli besin maddelerinden olması önemlidir. Et protein bakımından oldukça zengin bir besin maddesidir ve kaliteli protein içerir dedi.Mevsimsel değişimlerin yaşandığı bu günlerde özellikle A,E,C ve başta B12 olmak üzere vitamin ve demir, çinko, selenyum gibi mineral maddeleri tüketmenin önemine değinen Türker Et "Bu vitamin ve mineralleri içeren besin maddelerinin yeterli alınması kış dönemi boyunca karşılaşabileceğimiz grip, nezle vb birçok enfeksiyondan korunmamızda yardımcı olacaktır dedi.