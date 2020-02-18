ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

“Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık” ve “İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçlarından toplamda 2 Yıl, 6 Ay hapis cezası ile aranan A. D.

“Yaralama” suçundan 5 Yıl hapis cezası ile aranan Ç. D.

“Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık” suçundan 2 Yıl, 1 Ay hapis cezası ile aranan Ş. T.

“Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 2 Yıl 6 Ay hapis cezası ile aranan M. E. Y.

suçundan 2 Yıl 6 Ay hapis cezası ile aranan “Çocuğu Müstehcen Yayınları Okumaya ve Seyretmeye Teşvik Etme” suçundan 5 Yıl, 9 Ay hapis cezası ile aranan S.A.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 10.02.2020 ile 17.02.2020 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;Aralarında;İsimli şahıslarında bulunduğu, toplamda 44 (kırk dört) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.