KPSS'siz bekçi alımı yapacak! Başvuru şartları belli oldu

KPSS'SİZ BELEDİYEYE BEKÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak bekçi alımı ilanlarının yayımlanması merakla beklenirken belediyeler de İŞKUR üzerinden KPSS'siz bekçi alımı yapacağını duyurdu. KPSS'siz bekçi alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartlarının yanı sıra adayların hangi tarihler arasında başvuru yapacağı açıklandı. Belediye bekçi alımı ilanı detayları haberimizin devamında yer almaktadır.Türkiye genelinde binlerce kişi EGM tarafından bekçi alımı ilanları bekliyor.EGM tarafından yayımlanacak olan bekçi alımı ilanlarının tarihi henüz netleşmezken Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden belediyeler bekçi alımı yapacağını duyurdu.Bekçi alımı ilanına başvuru yapacak adayların hangi tarihler arasında başvuru yapacağı ve başvuru şartları da açıklandı.Niğde Kiledere Belediyesi tarafından yapılacak bekçi alımı ilanında adaylarda aranan genel başvuru şartları şöyle:Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı sayfasında yayımlanan personel alım ilanlarında genel başvuru şartları şöyle:1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.2. 18 yaşını tamamlamış olmak.3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.5. En az ilköğretim mezunu olmak,6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.7. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.8. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.