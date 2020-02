Ispartalı iş insanlarından Başkan Başdeğirmen’e övgü dolu sözler:











Isparta Genç İşadamları Derneği Başkanı ve MTM Başkan Vekili Barış Gümüş ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulunurken, yeni oluşum içerisinde oldukları Lavanta Birlik ve TAB ile ilgili bilgiler verdi. Gümüş, “Başkanım hizmetinizde, bir yıl çok güzel geçti. Gerek trafik gerek ITKM ile ilgili kararlı duruşunuz takdire şayandır. Bu duruşunuzu destekliyoruz. Isparta’mız için çok güzel hizmetler yapacaksınız. Isparta’nın çok güzel bir dönem yaşadığını düşünüyoruz” dedi.Isparta Genç İşadamları Derneği Başkanı ve Mehmet Tönge Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Vekili Barış Gümüş ve beraberindekiler, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Gümüş yaptıkları çalışmalara ilişkin, Başkan Başdeğirmen’e bilgiler verdi. Tarım Bakanlığı nezdinde yürüttükleri projelerden birisi olan Lavanta Birlik ile yine Türkiye Tıbbi Aromatik Bitkiciler Birliğinin (TAB) oluşumunu gerçekleştirdiklerini kaydeden Barış Gümüş, “Çalışma alanı Türkiye’nin tamamı. Türkiye genelindeki farklı tarımsal kalkınma kooperatiflerini, özellikle kadın girişimci yapılarını bir araya getirecek, tıbbi aromatik bitkilerde gerek devletimize karşı gerek iç ve dış pazarlardaki muhataplarımıza karşı güçlü bir temsil ortaya koyacak bir yapıyı ayağa kaldırıyoruz” dedi.Gümüş ziyarette, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in başkanlık sürecindeki yaptığı çalışmalardan da övgüyle bahsetti. Gümüş şunları söyledi:“Öncelikle seçimin üzerinden bir yıl geçti. Biz bir yıldır sizleri yakından takip ediyoruz. Hem gönülden seven kişiler hem de STK olarak takip ediyoruz. Isparta adına yapmış olduğunuz tüm çalışmalardan dolayı hem şahsım hem de derneğim hem de temsil ettiğim diğer yapılar adına teşekkür ediyorum.Bir yıl çok güzel geçti. gerek trafik gerek ITKM ile ilgili kararlı duruşunuz takdire şayandır. Bu duruşunuzu destekliyoruz. Allah güç kuvvet versin, bu işlerin kısa zamanda olmadığını biliyoruz. Bir süreç geçmesi gerektiğini biliyoruz. Bu yılın önümüzdeki yıllarda yapacağınız çalışmaların altyapılarının, bürokrasisinin hazırlanması adına geçtiğinin de farkındayız. Kutluyoruz, Allah yolunuzu açık etsin, gurur duyuyoruz, inşallah Isparta’mız için çok güzel hizmetler yapacaksınız. Isparta’nın çok güzel bir dönem yaşadığını düşünüyoruz. Daha önce de sizinle çalışmış bir kişi olarak sizin yapabileceklerinizi biliyorum. Allah yardımcınız olsun”Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden ve yapılacak olan her türlü çalışmada Isparta Belediyesi olarak yanlarında olacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, yaptıkları girişimlerin şehir adına çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Başdeğirmen, “Çok güzel işler yapıyorsunuz. Tarımımız ve geleceğimiz için güzel projeler. Üç proje gerçekleştirmişler. MTM, TAB, Lavanta Birlik bizim bölgemizde önemli bir ekonomik ve turizm değeri olan ürünler. Artık Isparta bütün sivil toplum kuruluşları ile tüm birimlerle beraber ilerlemesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Güzel gelişmeler. Belediye ile beraber yapmak, belediyenin içerisinde olan bir çalışmada olmak çok güzel. Bu her iki tarafı da güçlendirecek şekilde olur. Belediye olarak elimizden gelen ne varsa bu işin içinde olarak sizlere destek veririz. Tarımla alakalı belediye olarak her konuda bu girişimlerin yanında olduk, olacağız. Bu üretimlerin içerisinde kadınlarımız var. Kadınlarımızın da ürettiği bu ürünlerin ekonomik değer olarak evine dönmesini sağlayacak altyapıları da biz hazırlayacağız. Yakın zamanda projemizi hayata geçireceğiz. Kadınlarımızın ürettikleri ürünleri satabileceği, kooperatiflerimizin kendilerini anlatabilecekleri bir yer yapıyoruz. Yakın zamanda bunları açıklayacağız. Kadınlarımızın yapmış oldukları ürünleri değerlendireceğiz. Dışarıdan gelen vatandaşlarımıza da güzel bir ortamda kadınlarımızın ürettiklerini sunma imkânı sağlayacağız” görüşlerinde bulundu.Isparta Genç İşadamları Derneği Başkanı Barış Gümüş’ün, belediye hizmetlerine ilişkin yaptığı değerlendirmeye de teşekkür eden Başkan Başdeğirmen şöyle konuştu:“11 aydır görev içerisindeyiz. Belediye ile ilgili söylemlerinize de teşekkür ediyorum. Vermiş olduğumuz vaatlerimiz var. Bu sözlerimizin tamamına dokunmuş durumdayız. Birçoğunu yerine getirdik, bir bölümünün proje aşaması devam ediyor. En önemli sorunlardan birisi şehir trafiğiydi. Şehir trafiğini engelleyen yapılardı. Bu yapıları kaldırdık, trafiği daha rahat bir hale getirdik. Zaman içinde daha iyi ve güzelleri olacaktır. Bu görüşlerinizden, desteklerinizden dolayı teşekkür ediyor, yaptığınız çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum”