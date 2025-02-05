Isparta’da Taptaze Deniz Ürünleri İçin İlk Adres: Kaya Balık! -- Isparta'da Vatandaş Balığa Geldi!

Denizden sofranıza en taze ve lezzetli balıkları getiriyoruz! Isparta’nın güvenilir balıkçısı Kaya Balık, her sabah doğrudan balıkçı teknelerinden özenle seçtiği deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Mevsimine uygun, en kaliteli balıklar hijyenik koşullarda hazırlanarak tezgahlarımızda yerini alıyor.

Deniz Ürünlerinde Ustalık ve Kalite Bir Arada

Balık alırken tazelik ve doğru işçilik çok önemlidir. Kaya Balık, deneyimli ekibiyle balıkların fileto çıkarma, kılçık ve deri temizleme gibi işlemlerini ustalıkla yaparak mutfakta size sadece pişirme keyfini bırakıyor. Hem lezzetli hem de zahmetsiz bir balık deneyimi için doğru adrestesiniz!

Her Gün Taptaze Balık Çeşitleri

Haftanın 7 günü en taze deniz ürünleriyle sofralarınızı zenginleştiriyoruz. Her bütçeye uygun fiyatlar, geniş ürün yelpazesi ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla Isparta’nın en güvenilir balıkçısı olarak sizleri bekliyoruz.

Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9, Isparta

Telefon: 0246 220 20 70

WhatsApp Sipariş: 0 530 072 21 80

Instagram:@kaya.balik

Taptaze balık için doğru adres: Kaya Balık!



