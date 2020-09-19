ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

“Konutta veya Eklentilerinde Yağma” suçundan 19 yıl, 1 ay, 20 gün hapis cezası ile aranan M.K.E.

“4 (dört) farklı suçtan” 20 yıl hapis cezası ve 4800 TL Adli Para Cezası ile aranan M.M.Ü.

“Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçundan 4 yıl, 2 ay hapis cezası ile aranan Y.H.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 04.09.2020 ile 14.09.2020 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;Aralarında;İsimli şahısların da bulunduğu, toplamda 36 (otuz altı) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.