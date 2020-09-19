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Aranan şahıslar Isparta'da yakalandı

Aranan şahıslar Isparta'da yakalandı
ISPARTA
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Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 04.09.2020 ile 14.09.2020 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;
 
Aralarında;
 
  • “Konutta veya Eklentilerinde Yağma” suçundan 19 yıl, 1 ay, 20 gün hapis cezası ile aranan M.K.E.
 
  • “4 (dört) farklı suçtan” 20 yıl  hapis cezası ve 4800 TL Adli Para Cezası ile aranan M.M.Ü.
 
  • “Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçundan 4 yıl, 2 ay hapis cezası ile aranan Y.H.
 
 
İsimli şahısların da bulunduğu, toplamda 36 (otuz altı) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.
 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 
 
 
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