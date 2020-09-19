ISPARTA'DA SUSAM BİTKİSİ BÖLGEYE UYUM SAĞLADI

Sayın Cumhurbaşkanımızın yerli ve milli tohum üretiminin arttırılması talimatları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı enstitülerce geliştirilen çeşitlerin çiftçilerimize ulaştırılması, kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla demonstrasyon çalışmaları sürdürülmektedir.Bu kapsamda, Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilerek tescil ettirilen Mudanlı 57 #Susam çeşidinin demonstrasyonu Sütçüler İlçemiz Çandır Köyü’nde 2 dekar alanda kurulmuştur. Hasadı yapılan susam bitkisinin bölgeye uyum sağladığı tespit edilmiş ve İlimiz için alternatif bir ürün olabileceği görülmüştür.Ayrıca, aynı lokasyonda yerfıstığı üretimi yapan çiftçilerimize BATEM tarafından geliştirilen ve kök boğazı çürüklüğüne dayanıklı, sofralık BATEM 5025 çeşidi ve sanayi tipi Florispan çeşidi yerfıstığını tanıtmak için 2 dekar alanda demonstrasyon kurulmuş olup takibi devam etmektedir.Arazi kontrol çalışmalarında üreticilerin karşılaştıkları sorunları yerinde tespit ederek, yetiştiricilik bilgisi, hastalık ve zararlı yönetimi ve hasat konularında müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından bilgilendirme çalışmalarımız devam etmektedir.