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EĞİRDİR'DE GAZİLER GÜNÜ PROGRAMI

EĞİRDİR'DE GAZİLER GÜNÜ PROGRAMI
ISPARTA
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19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ ANMA
PROGRAMI GERÇEKLEŞTİ.
19 Eylül Gaziler Günü İlçemizde Dağ Komando Okulunda yapılan anma programı ile gerçekleşti. Törene Kaymakam Adem ÇELİK, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümg. Emre TAYANÇ, Belediye Başkanı Veli GÖK, Emniyet Müdürü Ayhan ZARİF, Jandarma Komutanı Fatih TÜRKMEN, Gaziler Derneğini temsilen Kıbrıs Gazisi Mürsel DALDAL, Yüksek Rütbeli Askerler ve Daire Müdürleri katıldı.
Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından gününü anlam ve önemini belirten konuşmayı P. Komd. Bnb. İsa KARABULUT yaptı. KARABULUT özetle; ‘Bugün, her karışı şehit kanıyla sulanmış mukaddes vatan topraklarının savunulması uğruna hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanların kıvanç gününü kutlamanın derin heyecanı içindeyiz.
Bugün aynı zamanda, sergilediği üstün komutanlık dehası, cesaret ve kahramanlığın kadirşinas milletimizce takdir edilişinin bir nişanesi olarak Türkiye büyük Millet Meclisi tarafından ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’e ‘GAZİ’ lik ünvanı ve ‘MAREŞAL’ rütbesi verildiği günün de yıl dönümüdür.

FEDAKARLIK TİMSALİ DEĞERLİ GAZİLERİMİZ,
Ulusumuzu birbirine bağlayan değerlerin başında, tarih sayfalarına altın harflerle yazılan kahramanlıklar, toprak bayrak ve vatan uğruna verilen canlar gelmektedir.
Ülkemizin bugün ulaştığı seviye başta kurtuluş savaşı olmak üzere, Kore’de, Kıbrıs’ta, teröristle mücadele harekatında, 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında, Cerablus’ta, El-Bab’ta ve Afrin’de hayatlarını kaybeden Aziz Şehitlerimiz ve Gazilerimizin eseridir.
Kahraman Gazilerimiz, Yüce Milletimizin asaletinin bir göstergesi olarak büyük bir vakar örneği sergiliyorsunuz. Kayıplarınız karşısında gösterdiğiniz sabır ve metanetin kaynağının gönüllerinizde yaşattığınız vatan, millet ve bayrak sevgisi olduğunu çok iyi biliyoruz. Sergilediğiniz kahramanlık, cesaret ve fedakarlıklarla bizlere her zaman güç ve ilham kaynağı olmaktasınız. Sizler için yapılan hiçbir şey, bu eşsiz hizmetlerinizin ve fedakarlıklarınızın bir karşılığı veya bedeli olamaz.
‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Diyrek bu toprakları vatanlaştıran Atalarımızın emanetine sahip çıkmak için ‘ÖLÜRSEK ŞEHİT, KALIRSAK GAZİ’ oluruz düşüncesiyle her türlü düşmana karşı kahramanca mücadele veren Türk Askeri ve taşıdığı bu yüce ruh var olduğu müddetçe, bölünmez bütünlüğümüze ve Milli birliğimize kast edenlerin kirli emelleri asla gerçekleşmeyecektir. Bağrında böylesi kahramanlar çıkaran bu asil milletin bir ferdi ve onun şanlı ordusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin mensupları olarak sizlerle gurur duyuyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle, bu kutsal topraklar üzerinde bağımsız ve şerefle yaşamamızı siz kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzun bilincinde olarak; Başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve Silah arkadaşlarını, Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden Gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan Gazilerimize, Gazilerimizin muhterem anne ve babalarına, saygıdeğer eşlerine, sevgili evlatlarına ve her zaman desteğinden güç aldığımız Yüce Milletimize Şükran ve saygılarımızı sunuyoruz.’ dedi.
Daha sonra askeriye içerisinde bulunan Şehit Mezarlıkları ziyaret edilerek dualar edildi, çiçekler şehit mezarlıklarına bırakıldı. Gazi Mürsel DALDAL’a plaket ve hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından program sona erdi.

(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
 
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EĞİRDİR'DE GAZİLER GÜNÜ PROGRAMI
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