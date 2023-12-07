Aranan Şahıs Isparta'da Yakalandı

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ile Hırsızlık Suçlarından Aranan Şahıs Yakalandı07 Aralık 2023, IspartaIsparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerimizin yürüttüğü titiz çalışmaların meyvesi olarak, "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ile Hırsızlık" suçlarından 35 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası ile aranan V.D.D. isimli şahıs başarılı bir operasyon neticesinde yakalanmış ve cezaevine teslim edilmiştir.Isparta Emniyet Müdürlüğü olarak, halkımızın huzur ve güven ortamında yaşamalarını sağlamak, suç ve suçludan korumak amacıyla tüm birimlerimizle birlikte aktif bir şekilde görev yapmaktayız. Sokaklarda, uygulama noktalarında, eğlence mekânları çevrelerinde, eğitim kurumları çevrelerinde, zaman mefhumu gözetmeksizin çalışarak, şehrimizde hâkimiyeti sağlamak için çaba gösteriyoruz.Değerli vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi ve alakaya teşekkür ederiz. 112 Acil Çağrı Merkezi Hattı ve 0.505.318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanallarımıza ilettikleri her türlü talep ve bilgi, bizim için son derece değerlidir ve titizlikle takip edilmektedir. Ispartalı hemşehrilerimizin bu konuda duyarlı olmaları, güvenli bir şehir için birlikte hareket etmemiz açısından son derece önemlidir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.