İstanbul Ticaret Odası Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu'ndan Güzel İnsiyatif: Ballı Çörek Kafeteryası Açıldı

Isparta'da bulunan İstanbul Ticaret Odası Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu öğrencileri ve Türkçe öğretmenleri tarafından düzenlenen Ballı Çörek Kafeteryası'nın açılışı, Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur tarafından gerçekleştirildi.Bu güzel inisiyatif kapsamında öğrenciler, kafeteryada ballı çörek gibi lezzetli ürünler satarak elde ettikleri geliri, Filistin'e yapılacak bağışlar için kullanacaklar. Projenin amacı sadece bir ticaret faaliyeti değil, aynı zamanda öğrencilere sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak ve yardımlaşma kültürünü teşvik etmektir.Bu tür etkinlikler, genç nesillerin yardımlaşma ve paylaşma değerlerini öğrenmelerine katkıda bulunurken, aynı zamanda uluslararası dayanışma konusunda duyarlılık oluşturmayı hedefliyor. Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, bu güzel girişim için öğrencilere teşekkür ederken, yapılan bağışların Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temenni etti.