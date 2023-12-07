AKARYAKIT FİYATLARINDA YENİ İNDİRİM: MOTORİNE 88 KURUŞLUK İNDİRİM BEKLENİYOR

07 Aralık 2023, Türkiye

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine yapılan 1 lira 30 kuruşluk indirimin ardından, uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 74 dolarla 5 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle birlikte, yurt içinde motorine yeni bir indirim daha yapılması bekleniyor.

Motorin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olacak şekilde gerçekleşen 1 lira 30 kuruşluk indirimin yanı sıra, sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yarından itibaren motorin grubunda 88 kuruşluk bir fiyat indirimi daha yapılması beklenmektedir.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 74,75 dolara kadar düşmesi, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında olumlu bir etki yaratmıştır. Dünkü kapanışta 74,30 dolar seviyesine gerileyen Brent petrol, bugün itibarıyla 74,75 dolar olarak işlem görmektedir. Benzer şekilde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,78 dolardan alıcı bulmuştur.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 34,50 TL

Motorin: 36,31 TL

LPG: 18,24 TL

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 34,55 TL

Motorin: 36,24 TL

LPG: 18,69 TL

Ankara:

Benzin: 35,21 TL

Motorin: 36,92 TL

LPG: 18,66 TL

İzmir:

Benzin: 35,31 TL

Motorin: 37,13 TL

LPG: 18,31 TL

Vatandaşlarımızın akaryakıt fiyatlarında yaşanan bu olumlu gelişmelerden faydalanmaları beklenmektedir.