İsparta İl J.K.hğı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak JASAT tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde: 25 Kasım 2022 tarihinde “Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçlarından hakkında (12) yıl (6) ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. isimli şahıs yapılan takip neticesinde; Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (.JASAT) tarafından saklandığı yerde yakalanarak İsparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kuruntuna teslim edilmiştir.

İsparta İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



