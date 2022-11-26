





Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Akın Kısa ve bakanlık yetkilileri, İl Müdürü Abdullah Borca Eğirdir’e gelerek Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve teknik ekibi ile bir toplantı gerçekleştirdi.Isparta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Eğirdir Belediyesi ‘Eğirdir Dijital Şehir İkizi’ çalışması 2022 Ekim ayında başladı. Dün itibari İle ‘Eğirdir Dijital Şehir İkizi’ Eğirdir Belediyesine teslim edildi. Toplantıda kent bilgi sistemi uygulamaları açıldı, akıllı şehir stratejisi için başlangıç istişare toplantısı gerçekleşti.Toplantı sonrasında Aralık 2022 itibari ile sistemin vatandaşlara açılmasına karar verildi.Şeffaf belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımızın şehre ait fikir, düşünce ve talepleri artık daha kolay alınacak. İlçemizdeki Dijital İkiz Uygulamasıyla Kentsel Yerleşim ve Gelişme Alanlarında 3 Boyutlu Topoğrafya ve Bina Modeli Oluşturma projesi ile havadan çekilen fotoğraflarla ilçemizin gerçek zamanlı 3 boyutlu dijital ikizi sayesinde trafikten sürdürülebilir mimariye, enerji verimliliğinden kamu hizmetlerine kadar akıllı bir şehir planlamasının hayata geçirilmesi hedefine ulaşılmasının yanı sıra olası doğal afetlerin de önlenmesi amaçlanıyor. Proje belediyemiz imar ve diğer hizmetlerimizin yanında vatandaşlarımıza da gidemedikleri ama merak ettikleri bölgeleri önceden online inceleme fırsatı da sunuyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Akın Kısaprojenin hayata geçmesinde bakanlık olarak her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ve tüm projede emeği geçen yetkililere teşekkür etti.