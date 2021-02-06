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Aranan o şahıs Isparta'da JASAT tarafından yakalandı...!

Aranan o şahıs Isparta'da JASAT tarafından yakalandı...!
ISPARTA
G.Tarihi: 05.02.2021 21:12
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Isparta Düğün Salonları
ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU
İsparta Yerel İlama! Masası tarafından 04 Şubat 2021 tarihinde. “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ve Yoklama kaçağı (Asal) suçundan hakkında (12) yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan: S.C.S. isimli şahıs: Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe J.K.lığı Asayiş Timleri tarafından saklandığı ikametinde yakalanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmiştir.

Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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