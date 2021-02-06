ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

İsparta Yerel İlama! Masası tarafındansuçundan hakkında (12) yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan: S.C.S. isimli şahıs: Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe J.K.lığı Asayiş Timleri tarafından saklandığı ikametinde yakalanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmiştir.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.