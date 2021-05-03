3 Mayıs 2021 Pazartesi ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Kapanma önerisi: Şifrelerinizi güncelleyin

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, tam kapanma döneminde internet ve sosyal medyaya ilginin artacağını belirterek daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Kurum, "Uzun süredir değiştirmediğiniz parolaları güncelleyin." uyarısında bulundu.



PKK'ya üst düzey darbe

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında, biri sözde bölge sorumlusu 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Soylu ise 29 Nisan'da etkisiz hale getirilen 6 teröristin sözde saha sorumluları olduğunu açıkladı.



İçişleri Bakanlığı'ndan çalışma belgesi genelgesi

İçişleri Bakanlığınca "Çalışma İzinleri Görev Belgelerine" ilişkin genelge yayımlandı. Çalışan ve iş yeri yetkilisinin imzasıyla düzenlenen manuel çalışma izni görev belgesinin geçerlilik süresi 7 Mayıs Cuma 24.00'e kadar uzatıldı.



TÜBİTAK'tan yerli aşı müjdesi

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yerli aşıda beklenen müjdeyi vererek "Yerli VLP virüs aşısı yıl sonuna kadar kullanıma açılacak" ifadelerini kullandı. Mandal ayrıca, ağustos ayında 2 yerli virüs ilacının kullanıma sunulacağı belirtti.



1,3 milyar insan Covid-19 aşısını reddetti

117 ülkede 300 binden fazla kişiyle yapılan bir ankette katılanların yaklaşık yüzde 29'u koronavirüs aşısı olmayacaklarını söyledi. Bu durum dünyadaki her 10 yetişkinden üçünün aşı olmayı reddettiğini gösterirken sürü bağışıklığı oranının oluşmasını engelleyerek salgının bitişini tehlikeye atıyor.



Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilere göre, Nisan ayında enflasyon 1,68 arttı. Yıllık bazda tüketici enflasyonu yüzde 17,14 oldu.



Süper Lig'den düşen ilk takım Denizlispor!

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında, sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor, TFF 1. Lig'e düşen ilk takım oldu.

