“Bina içinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan işlem yapılan 1 şahıs, A.U.

6 ayrı “Otodan Hırsızlık” suçundan işlem yapılan 1 şahıs, S.G.

1 “Otodan Hırsızlık” suçundan işlem yapılan 2 şahıs G.T. ve C.A.

“Suç Eşyasını Satın Almak veya Kabul Etmek” Suçundan işlem yapılarak serbest bırakılan 3 Şahısİ.H.Ö. , O.Ö. ve M.E.

Asayiş Şube Müdürlüğü-Hırsızlık Büro Amirliğimiz görevlilerince 12.02.2020 ile 20.02.2020 tarihleri arasında İl merkezinde yapılan çalışmalarda;Aralarında;İsimli şahıslarında bulunduğu toplamda 7( Yedi ) şüpheli şahıs yakalanarak adli işlem yapılmış, sevk edildikleri adli makamlarca 2 şahıs tutuklanmış, 5 şahıs ise serbest bırakılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.