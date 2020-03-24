ISPARTA VALİLİĞİNDEN DUYURU

Karar No : 2020/4 Karar Tarihi: 23/03/2020İsparta İli Mülki Sınırlarında 80 yaş üzeri evde hizmet uygulamasının, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan ve sokağa çıkması yasaklanan vatandaşlarımıza uygulanması hakkında karar.Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgım nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru toplumsal alanlarda virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması ve 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan insanların üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturarak insan hayatını tehdit etmesidir.65 yaş ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımız ile yukarıda anılan kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız büyük risk altında olmasına rağmen toplumsal hareketliliğin içine girmekte; halka açık alanlarda, parklarda bir araya gelmekte, zorunlu olmamalarına rağmen toplu taşıma araçlarında seyahat ederek hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından risk oluşturmaya devam etmektedirler.Valilik Makamının 2020/3 sayılı Kararı ile Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Umuma Hıfzısıhha Kanunun 27 nci ve 72 nci maddesi kapsamında; 21.03.2020 tarihi saat 24.00’den sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılmış, sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.Ayrıca, ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere İl Merkezinde ve İlçelerde Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmuştur.65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile yukarıda belirtilen kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ikametten ayrılmaları kısıtlanmış/yasaklanmış olup, vatandaşlarımızın mağduriyetlerine sebep vermemek amacıyla;80 yaş üzeri evde hizmet uygulamasının, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı olan ve sokağa çıkması yasaklanan vatandaşlarımıza da uygulanması, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Başmüdürlüğünce maaşlarının ödenmesi ile ilgili gerekli tedbirler alınarak, PTT ile işlem yapmak isteyen sokağa çıkması yasaklanan vatandaşların 112 acil hattı üzerinden Vefa İletişim Merkezlerine taleplerini iletmesi durumunda PTT görevlileri ve saha ekiplerince vatandaşların işlemleri gerçekleştirilecektir.İlanen tebliğ olunur.Isparta Valisi