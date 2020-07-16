“Çocukları Fuhuşa Teşvik Etmek” suçundan 12 Yıl, 16 Ay hapis cezası ile aranan İ. A. S.

“Tacir veya Şirket Yöneticiliği ile Kooperatif Yönetimi Dolandırıcılığı” suçundan 5 Yıl hapis cezası ile aranan O. Ş.

“Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 3 Yıl, 5 Ay, 20 Gün hapis cezası ile aranan R. S.

suçundan 3 Yıl, 5 Ay, 20 Gün hapis cezası ile aranan

“Silahla Tehdit” ve “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçlarından toplamda 2 Yıl, 23 Ay, 15 Gün hapis cezası ile aranan K. A.

Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 06.07.2020 ile 12.07.2020 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;Aralarında;İsimli şahıslarında bulunduğu, toplamda 30 (otuz) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.