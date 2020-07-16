15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Antalya, Burdur ve Isparta'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

- Isparta

Isparta'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince ödülleri verildi.

Vali Ömer Seymenoğlu, gazetecilere, 50-60 kişilik guruplar halinde sabaha kadar nöbet tutulacağını söyledi.