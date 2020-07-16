15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Antalya, Burdur ve Isparta'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.
- Isparta
Isparta'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince ödülleri verildi.
Vali Ömer Seymenoğlu, gazetecilere, 50-60 kişilik guruplar halinde sabaha kadar nöbet tutulacağını söyledi.
Salgın nedeniyle yoğunluk oluşmasını istemediklerini belirten Seymenoğlu, "Hiçbir vatandaşımızı meydana davet etmedik ama vatandaşımız buna rağmen yine de ilgi gösterdi. Ülkemiz üzerine oynan oyunlar bitmedi, devam ediyor." dedi.