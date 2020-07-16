15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından yapılmak istenilen ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletimizin dik duruşu ve kararlılığı ile önlenen darbe girişiminin yıl dönümümde Ispartalılar 2016 da meydanlarda sergilediği tutumu dün bir bir kez daha sergiledi.Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlerinin akşam olan bölümü, Mehteran gösterisi ile başladı.Kaymakkapı Meydanı’nda, 15 Temmuz 2016 tarihine ait, o gece yaşanan olayları anlatan fotoğraf sergisi de katılımcılar tarafından gezildi.15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda devam eden etkinlikler Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.İl Müftüsü Bayram şahin tarafından ise dua okundu.Törende İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşmasını alandaki demokrasi nöbetçileri kurulan dev ekrandan izlediler.Alanda gazetecilere açıklamalarda bulunan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu demokrasi nöbetinin sabah ezanına kadar meydanda devam edeceğini kaydederek, ülkemiz üzerinde oynanan oyunların farklı isimlerle her dönem devam ettiğini kaydederek gençlere uyanık olalım mesajı verdi.Koronavirüs pandemisi tedbirleri de göz ardı etmeden bir çok vatandaş çocuklarını da yanlarına alarak küçük gruplar halinde 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda demokrasi nöbetine başladılar.Program kapsamında Gençlik ve spor il müdürlüğü tarafından organize edilen sancak koşusu Çünür kavşağından başladı. Bir çok sporcu sırayla sancağı 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanına kadar taşıyarak burada Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’na teslim ettiler.Sancak koşusuna katılanlara daha sonra katılım belgeleri yine Vali Seymenoğlu tarafından verildi.Alanda görüşlerini aldığımız bir çok vatandaş ise 15 Temmuz 2016’da hangi ruhla sokaklara çıktılarsa bu günde aynı duygu içinde Demokrasi Nöbetine devam ettiklerini kaydettiler.Saatler 00:13’te Isparta’daki tüm camilerden Sela okundu.Alanda kamu kamum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları 50’şer kişilik gruplar ve birer saatlik süreler ile Demokrasi nöbeti tuttular. Vali Seymenoğlu nöbet tutan bütün gruplar ile meydanda sohbet edip hatıra fotoğrafı çekildi.Demokrasi nöbeti sabah ezanından hemen önce okunan Sela ile birlikte sona erdi.