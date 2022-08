Başkan Başdeğirmen: “2023 yılında 20 Megavatlık GES kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz”Isparta Belediyesi, Senirce ovasının tepesine kurduğu 5.6 Megavatlık Güneş Enerjisi Santralinde (GES) elektrik üretimini başlattı. Trafo şalterini açarak, elektrik üretimine start veren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, uygulanacak yeni GES projeleriyle 2023 yılında hedeflerinin toplam 20 Megavatlık üretim kapasitesine ulaşmak olduğunu söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Bugünkü şartlarda Isparta Belediyemize 20 Megavatlık enerjiyi kazandırdığımız zaman aylık 10 milyon lira gibi bir rakam belediyemizin kasasına girecektir. Yılda 120 milyon lira GES’ten gelir sağlayan bir belediyemiz olacak. Bu gelirlerle şehrimize çok daha fazla yatırım kazandırabileceğiz” dedi.Isparta Belediyesi, yenilebilir enerji alanında geleceğin yatırımı olarak görülen Güneş Enerjisi Santrallerine (GES) büyük yatırımlar yapıyor. Senirce ovasının tepelerindeki 80 bin metrekare alanda önceki aylarda başlanan 5.6 Megavatlık GES kurulumu tamamlandı. Aynı bölgede 1 Megavatlık ve 5 Megavatlık daha iki yeni GES projesi uygulanacak. Ayrıca ISBAŞ fabrikasının çatısına 1 Megavatlık GES kurulmuştu, yeni otogarın çatısına da 5 Megavatlık GES kurulacak. Kış mevsimindeki kar yağışında göçen Davraz Çarşamba Kapalı Pazaryeri GES’e uygun inşa edilecek, yine hasar gören Halıkent Pazaryerinde uygulanan güçlendirmeler ile Mehmet Tönge Mahallesi’ne inşa edilen yeni kapalı pazaryerinin çatıları da GES’e uygun şekilde yapılacak. Isparta Belediyesi 2023 yılı için toplamda 20 Megavatlık GES üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Belediye bu yatırımlarla hem kendi elektriğini üretmiş olacak hem de maddi gelir sağlayacak.Senirce ovasının tepesinde çalışmaları tamamlanan 5.6 Megavatlık Güneş Enerjisi Santralinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye meclis üyeleri, yüklenici firma yetkilileri, belediye birim müdürleri ile basın mensupları katıldı.Yüklenici Firma Yetkilisi Mehmet Songur, 5.6 Megavatlık GES ile birlikte Isparta’nın yıllık yaklaşık 9 milyon kilovat elektrik üretimi sağlayacağını söyledi. Tesisin 80 bin metrekare arazide 14 bin güneş panelinden oluştuğunu ifade eden Songur, “Arazimizde 4 bin 500 ton civarında da karbon salımını engelleyeceğiz. GES sayesinde Senirce Köyünün tüm enerji şebekesi de Isparta Belediyesi tarafından yenilenmiş oldu. Bu yatırım sayesinde enerji verimliliği ve enerji kalitesi artacaktır. Isparta Belediyesi’nin 5.6 Megavatlık yatırımı Türkiye’deki belediyeler içerisinde tamamlanmış olan en büyük yatırımdır. Diğer belediyeler de yatırımlarına başladılar. ISBAŞ Fabrikasının üzerine de 1 Megavatlık GES kurulmuştu. Isparta Belediyesi şuanda 6.6 Megavatlık Güneş Enerji Sistemlerini hayata geçirdi” şeklinde konuştu.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehirde yaşayan vatandaşların yaşam şartlarını en üst noktaya çıkarabilmek adına belediye olarak birçok yatırım yaptıklarını ve girişimlerde bulunduklarını belirtti. Başkan Başdeğirmen, “Bunlar devletimizin bize vermiş olduğu imkanları vatandaşlarımızın hizmetine harcamakla olan işler. Seçim öncesinde vermiş olduğumuz sözler vardı. Sözlerimizi yerine getirebilmek hem de sözümüz olmayan ve yapılması gereken yatırımları yapabilmek çok önemli. Bu teknolojik de olabilir, günün şartlarına göre her türlü gelişmeyi de kapsayabilir. Ancak bugün öyle güzel bir açılış yapıyoruz ki bu çok uzun yıllar belediyemize fayda sağlayacak, maddi gelir getirecek bir sistem, Güneş Enerjisi Sistemi. GES yatırımları ülkemizde son zamanlarda en önemli yatırımlardan ve ülkemize katkı sağlayan, milli servete destek veren, kamu yararına olan yatırımlardan bir tanesi. Bütün herkesin ve her kurumun yapmak istediği bir çalışma. Ama çok şükür ki yüce Rabbim bizlere nasip etti” dedi.ISBAŞ fabrikasının çatısına da kurulan 1 Megavatlık GES’in faaliyete geçtiğini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Oradan gelir elde etmeye başlamıştık. Bugün de Senirce tepesindeki 5.6 Megavatlık Güneş Enerjisi Sistemimizin şalterini açmak için beraberiz. Bundan tam 6 ay önce inşaatımızı başlatmıştık. Tesisimiz bugün itibariyle elektrik üretimine hazır hale geldi. Müteahhit firma yetkilisi Mehmet Songur Beye çok teşekkür ediyorum. Burada önemli olan belediyemizin sürekli bir gelire sahip olabilmesi. Bugün biz varız, yarın başka kişiler Isparta'yı yönetmeye gelecekler. Ama yapılan bu yatırımdan Isparta sürekli istifade edecek. Her şey Isparta’mız ve Isparta'da yaşayan vatandaşlarımız için. Onlar için gereken neyse yapıyoruz. Bu sistemden gelen geliri Isparta halkımızın yaşam şartlarını çok daha iyi yere getirebilmek için harcayacağız” görüşlerinde bulundu.Senir ovasının tepelerine kurmayı planladıkları 1 Megavatlık GES projesi ihalesini müteahhit firmanın piyasa şartlarından dolayı iptal ettiğine değinen Başkan Başdeğirmen, proje için yeniden ihaleye çıkacaklarını bildirdi. Ayrıca aynı bölgede 5 Megavatlık GES için de yer ayarladıklarını kaydeden Başkan Başdeğirmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “5 Megavat’ın izinlerini CK Elektrik’ten aldık. Önümüzdeki günlerde proje bitecek ve ihalesini yapacağız. Yeni otogar inşaatımızın çatısını güneş enerjisi panellerini koyabileceğimiz şekilde yeniden tesis ediyoruz. Önceki çatıları sökmüştük, yeni çatının üzerine de gerekli izinleri aldıktan sonra 5 Megavat GES kuracağız.Yeter mi, yetmez. Artık bizim Isparta'mızda çatılarda sisteme uygun yerlere güneş enerjilerini kurmamız gerekiyor. Kış mevsiminde kar yağışından göçen Davraz Çarşamba Kapalı Pazaryerinin çatısını GES kurulumu yapacak şekilde planladık. Halıkent Pazaryeri de kış dolayısıyla hasar görmüştü. Oranın da güçlendirmeleri yapılıyor ve çatısına güneş enerjisi paneli konulacak şekilde çalışmalar sürüyor. Onun dışında Mehmet Tönge Mahallesi'nde yeni bir kapalı pazaryeri inşaatına başladık. O yapmış olduğumuz pazaryerinin çatısını da güneş enerjisi panelleriyle kapatarak enerji üretmeye devam edeceğiz.”Isparta Belediyesi’nin Günel Enerjisi Sistemlerindeki kapasite hedefinin 2023 yılında toplam 20 Megavata ulaşmak olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bu hedefe ulaştıktan sonra üzerine daha fazlasını koyarak yola devam etmek istiyoruz. Bugünkü şartlarda Isparta Belediyemize 20 Megavatlık enerjiyi kazandırdığımız zaman aylık 10 milyon lira gibi bir rakam belediyemizin kasasına girecektir. Bu da yılda 120 milyon lira GES’ten gelir sağlayan bir belediyemiz olacak anlamına geliyor. Şaltere bastığımız 5.6 Megavatlık GES’in belediyemize getirisi aylık 2,5 milyon liradır. Yılda 30 milyon lira gelir sağlayacak bu tesisin şalterini açacağız” ifadelerinde bulundu.Belediyeciliğin şehre güzellikler katarak, eksiklikleri girmek olduğunu belirten Başkan Başdeğirmen, amaçlarının vatandaşların memnuniyetini artırarak, yaşadıkları yerde huzur bulmalarını sağlamak olduğunu kaydetti. Başkan Başdeğirmen, “Uzun yıllar maddi getiri sağlayacak bir yatırımı yapmak bizlere nasip olduğu için haklı gururunu yaşıyoruz. Isparta Belediyesi’ni yıllarca sorun yaşamadan, ekstra yatırımlar yapacak bir belediye haline getirebilmek ve bizden sonra geleceklere bu şekilde bir belediye bırakabilmek benim için en önemli unsurlardan bir tanesi. Sadece kendi dönemini yaşamak yeterli değil. Belediyecilikte ileriyi görebilmek gerekir. Yıllar sonra bu hizmeti verebilecek kişilere altyapı oluşturmak çok önemli. Bu bir belediye başkanı ve ekibinin yapması gereken çalışmadır. Biz bunu yaptığımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.Yüklenici firma yetkilisi Mehmet Songur’un ‘5.6 Megavatlık GES yatırımının diğer belediyeler arasında faaliyete geçen en büyük yatırım olduğu’ yönündeki sözünü hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bu bizim için çok önemli. Biz şuanda 6.6 Megavatı çalıştırabilen bir belediyeyiz. Yakın zamanda 20 Megavatı çalıştırabilen bir belediye olacağız. Yüce Rabbim daha iyilerini bize yapmayı nasip etsin. Bu bir ekip işidir. Hepinizden Allah razı olsun. Bu desteği meclisimizle, çalışan personelimiz, mesai arkadaşlarımızla ve bize destek veren tüm kurumlarla sonuca ulaştırdık. Santralimizin şalterini açarak çalıştırmaya başlayacağız. Isparta’mıza hayırlı ve uğurlu olsun” görüşlerinde bulundu.Konuşmaların ardından dua edilmesiyle birlikte Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 5.6 Megavatlık GES’in şalterini açarak, ilk elektrik üretimini başlattı.