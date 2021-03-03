25/02/2021 günü saat:13.15 sıralarında İlimiz Gülistan Mahallesinde ikamet eden müşteki S.K. isimli şahsı telefonla arayarak kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtan şahısların Ispartada soygun çetesi var bazı çete üyelerini yakaladık, senin kimlik bilgilerini de kopyalamışlar, evine görevli bir polis arkadaş gönderiyoruz para ve altınlar ile ilgili işlem yapacağız, evde ne kadar birikimin varsa görevli arkadaşa teslim edeceksin, parayı ve altınların seri numarasını aldıktan sonra sana geri vereceğiz diyerek evine gelen şahsa 3930 Euro (yaklaşık 34.600 TL civarı) para ve 4 adet çeyrek altını (2.700 TL civarı) verdiğini, daha sonra dolandırıldığından şüphelendiğini beyan eden müşteki müracaatta bulunmuştur.Asayiş Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; şüphelinin Amasya ilinden otobüsle İlimize gelerek olayı gerçekleştirdikten sonra Antalya iline gittiği tespit edilmiş, Antalya Emniyet Müdürlüğü ile kurulan irtibat neticesinde şüpheli Ö.K. yakalanmış ve İlimize getirilerek gözaltına alınmış, 27.02.2021 günü sevk edildiği Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.Kendisini Polis ve Savcı olarak tanıtarak evlerinde ya da üzerlerinde bulunan değerli eşyayı, parayı vb. isteyenlere itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi Hattını aramak suretiyle durumun emniyet güçlerine bildirilmesi mağduriyet yaşanmaması açısından önem arz etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.