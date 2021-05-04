Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Kulak Böreği"
Afiyet olsun...
KULAK BÖREĞİ
MALZEMELER10-12 Kişilik - Hazırlama Süresi: 45 dk Pişirme Süresi: 20 dk
♦ 1 kg UnKıymalı İç Harcı İçin:
♦ 1 Adet Yumurta♦ 500 gr Kıyma
♦ Aldığı Kadar Su♦ 2 Çorba Kaşığı Sıvı Yağ
♦ Tuz♦ Baharatlar
Kızartmak İçin:Peynirli İç Harcı İçin:
♦ Sıvı Yağ♦ 500 gr Peynir
YAPILIŞI
Un, yumurta, su ve tuz karıştırılarak hamur yoğrulur. Yoğrulan hamur bezelere ayrılarak yufka gibi açılır ve belli aralıklarla hazırlanan peynirli ya da kıymalı iç döşenir. Üzerine tekrar açılan hamur kapatılır ve küçük yarım daireler şeklinde kesilerek yağda kızartılır.
EK BİLGİ:
Kesilen parçalar kulağa benzetildiği için bu ad 'Derilir.