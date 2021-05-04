ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler"

KULAK BÖREĞİ

MALZEMELER 10-12 Kişilik - Hazırlama Süresi: 45 dk Pişirme Süresi: 20 dk

♦ 1 kg Un Kıymalı İç Harcı İçin:

♦ 1 Adet Yumurta ♦ 500 gr Kıyma

♦ Aldığı Kadar Su ♦ 2 Çorba Kaşığı Sıvı Yağ

♦ Tuz ♦ Baharatlar

Kızartmak İçin: Peynirli İç Harcı İçin:

♦ Sıvı Yağ ♦ 500 gr Peynir

YAPILIŞI

Un, yumurta, su ve tuz karıştırılarak hamur yoğrulur. Yoğrulan hamur bezelere ayrılarak yufka gibi açılır ve belli aralıklarla hazırlanan peynirli ya da kıymalı iç döşenir. Üzerine tekrar açılan hamur kapatılır ve küçük yarım daireler şeklinde kesilerek yağda kızartılır.

EK BİLGİ:

Kesilen parçalar kulağa benzetildiği için bu ad 'Derilir.

Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Kulak Böreği"Afiyet olsun...