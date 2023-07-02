Elon Musk'tan şoke eden karar! Twitter'a kullanım sınırı getirdi

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Twitter'ın birçok kullanıcısı, "kullanım limiti aşıldı" uyarısıyla karşılaştı. Soruna ilişkin açıklama yapan Elon Musk, geçici bir uygulamayı kullanıma soktuklarını açıkladı.



Milyonlarca Twitter kullanıcısı, hesap sayfalarına erişimde ve tweet akışlarını görüntülemede problem yaşadı.



Kullanıcılar, "Kullanım limiti aşıldı" ve "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarılarıyla karşılaştı.





ELON MUSK'TAN AÇIKLAMA: GEÇİCİ BİR UYGULAMAYI DEVREYE SOKTUK



Sosyal medya uygulaması Twitter’ın sahibi Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile yaşanan sorunları “Geçici acil durum önlemi” olarak nitelendirdi.

Elon Musk sorunları çözmek için geçici bir uygulamayı da kullanıma soktuklarını açıkladı.

Musk, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada “Aşırı veri kazıma ve sistem manipülasyonu düzeylerini ele almak için geçici sınırlar uyguladık” dedi.

Musk’ın açıklamasına göre Twitter’daki kullanıcılar hesaplarının özelliklerine göre belli sayıda tweet görüntüleyebilecek.



İŞTE GEÇİCİ OLARAK KULLANMA LİMİTLERİ

Doğrulanmış hesaplar günde 6000 tweet,

Yeni doğrulanmamış hesaplar ise 300 tweet görüntüleyebilecek.



Twitter limitleri neler?

Direkt Mesajlar: Günlük 500 adet

Tweetler: Günlük 2 bin 400 adet (Retweetler de tweet olarak sayılıyor)

Hesap e-postasında yapılan değişiklikler: Saatte 4 kez

Takip etme: Günlük teknik limit 400

Takip etme (hesaba göre): Bir hesabın takip ettiği kullanıcı sayısı 5 bin limitine ulaştığında, yeni takip etme istekleri hesaba özel oranda sınırlanıyor.





