Araç Sahipleri Dikkat! Motorine Büyük İndirim Müjdesi

İsrail-Filistin Geriliminin Ardından Akaryakıt Sektöründe Olumlu Gelişme

İsrail-Filistin çatışmalarının akaryakıt fiyatlarına getirdiği zam haberleri sonrasında, bu kez sürücüleri sevindirecek bir indirim haberi geliyor. Motorine 1,57 TL'lik bir indirim bekleniyor. Araç sahipleri, yakından takip ettikleri akaryakıt fiyatlarının iniş ve çıkışlarını izlerken, Orta Doğu'daki krizin akaryakıt sektörüne etkisinin hissedildiği gözlemleniyor.

Son dönemde Orta Doğu'da yaşanan krizlerin petrol tedariği ve arzına yönelik potansiyel sıkıntıları tetiklediği ve ardışık zam haberlerini getirdiği biliniyor. Özellikle son olarak benzine 1 lira 48 kuruşluk, motorine ise 2 lira 30 kuruşluk bir zam yapılmıştı.

Ancak bu kez sürücüleri biraz olsun rahatlatacak bir haber geldi. Sektör kaynaklarına göre, motorin fiyatlarına pazartesiyi salıya bağlayan gece itibariyle 1,57 TL'lik bir indirim bekleniyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 35,02 TL

Motorin: 39,56 TL

Sürücüler, motorin fiyatlarındaki bu olumlu gelişmenin ardından biraz nefes alacak gibi görünüyor. Ancak akaryakıt fiyatlarının gelecekteki seyrini etkileyen faktörleri yakından takip etmeye devam edecekler.