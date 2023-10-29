Kademeli Emeklilik Müjdesi: 2000-2008 Arası Sigortalılar Erken Emekli Olabilecek!

Yeni Emeklilik Düzenlemesi ile İlgili Detaylar Ortaya Çıkmaya Başladı

Türkiye'de emeklilik sistemiyle ilgili önemli bir düzenleme geliyor. CNN Programcısı ve Araştırmacı Yazar Uğur Önver, kademeli ve kısmi emeklilikle ilgili yasa tasarısının ana hatlarının belirdiğini açıkladı. Bu yeni düzenleme, 2000-2008 yılları arasında sigortalı olanları ilgilendiriyor ve kademeli emeklilik şartlarına uygun olanlar, erken emeklilik hakkı elde edecekler.

Türkiye'deki emeklilik sistemiyle ilgili yeni bir düzenleme yolda. Uğur Önver tarafından paylaşılan bilgilere göre, kademeli emeklilik şartları, sigorta türüne ve sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösterecek. İşte bu yeni düzenlemeye göre belirlenen bazı kriterler:

SSK'lı Kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi ve 5,500 ile 5,975 arası prim günü tamamladıklarında emekli olabilecekler.

20 yıl sigortalılık süresi ve 5,500 ile 5,975 arası prim günü tamamladıklarında emekli olabilecekler. SSK'lı Erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi ve aynı prim günleri gerekiyor.

25 yıl sigortalılık süresi ve aynı prim günleri gerekiyor. Emekli Sandığı'na Tabi Kadınlar: 7,200 prim günü ve 60 yaşını doldurması gerekiyor.

7,200 prim günü ve 60 yaşını doldurması gerekiyor. Emekli Sandığı'na Tabi Erkekler: 9,000 prim günü ve 60 yaşını doldurması gerekiyor.

2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar için ise şartlar şu şekilde belirleniyor:

7,000 gün prim ödemesi ve 60 yaşını doldurması

3,600 gün prim ödemesi ve 15 yıl sigortalılık süresiyle 50 yaşında emeklilik

3,600 prim günü ödemesi ve 25 yıllık sigortalılık süresiyle 52 yaşında emeklilik