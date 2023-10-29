 Gülaryum'dan Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Sergi: Atatürk ve Türk Bayrağı İşlemeli El Emeği Ürünler Sergilendi

Isparta Belediyesi, Gülaryum Birimi ile Cumhuriyetin 100. Yılını Özel Bir Sergiyle KutluyorIsparta Belediyesi'ne bağlı Gülaryum Birimi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü özel bir sergiyle kutluyor. Sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk portreleri, imzaları ve Türk Bayrağı motifleriyle süslenmiş el yapımı ürünler ziyaretçilere sunuluyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sergiyi ziyaret ederek el emeği ürünleri inceledi ve çocuklara Atatürk rozetleri hediye etti.Isparta Belediyesi bünyesinde yer alan Gülaryum Birimi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel bir sergi düzenledi. Bu özel sergi, Mimar Sinan Camii önündeki alanda halkın ilgisine sunuldu.Gülaryum Birimi'nde çalışan kadınlar, Cumhuriyetin 100. yılını özel kılmak için bir dizi el yapımı ürün hazırladı. Bu ürünler arasında Atatürk rozetleri, filografi sanatıyla yapılan tablolar ve Türk Bayrağı işlemeli ürünler yer aldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ve imzası bu özel ürünlerde yer aldı.Sergi açılışına katılan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gülaryum Birimi'nin özel sergisini ziyaret etti. Sergide yer alan el yapımı ürünleri inceleyen Başkan Başdeğirmen, çocuklara Atatürk rozetleri hediye etti. Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar da el emeği ürünlere ilgi gösterdi.Başkan Başdeğirmen, sergi hakkında yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan ürünlerin sergilendiğini belirterek, el emeği ürünleri çok beğendiğini söyledi. Ayrıca, Gülaryum Birimi çalışanlarına teşekkür ederek, Cumhuriyet Bayramı'nı ve Atatürk'ü anma çalışmalarını takdir etti.Başkan Başdeğirmen ayrıca çocuklarla sohbet ederek, onlara Atatürk rozetleri hediye etti ve gelecek nesillere Cumhuriyet'i ve bağımsızlığı anlamanın önemine vurgu yaptı. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını belirtti ve bu kutlamaların nice yıllara taşınmasını diledi.