Petrol fiyatlarında yaşanan değişimler iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine de yansıyor.

Son gelişmelerin ardından araç sahiplerine iyi haber daha geldi.

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorin grubuna 70 kuruş indirim geliyor.

Benzin litre fiyatı içinse bir değişiklik henüz beklenmiyor.

Geçtiğimiz hafta brent petrol fiyatının son 11 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından motorin fiyatlarına art arda indirim uygulanmıştı.

3 Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geldi ve fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 6 Aralık 2022 tarihinden itibaren ise motorin fiyatlarına 70 kuruş indirim gelecek.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin (mazot) litre fiyatı: 23.62 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı:10,54 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.15 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 23.60 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı:10,08 TL



Ankara benzin ve motorin fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı: 20.33 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 23.75 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 10.79 TL



İzmir akaryakıt fiyatları

İzmir'de benzin litre fiyatı: 20.34 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 23.84 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 10,54 TL



