Belediye Başkanımız Veli GÖK, “5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü”

münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Belediye Başkanımız Veli GÖK, tüm ülkelerde kadınların daha insanca yaşaması gerektiğini belirterek; “Eski uygarlıklarda kadınlar hak ettiği değeri alamamış, özgürlükleri gasp edilmişti. Öyle ki kız çocuklarının diri diri mezara gömülmeleri söz konusuydu. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in, “Cennet, anaların ayağı altındadır.” sözüyle kadınlarımızın değeri ortaya konulmuştu. Bizim tarihimizde ise dünyanın birçok yerinde kadına Seçme Seçilme Hakkı verilmemişken 5 Aralık 1934 yılında kadınlarımıza bu imkân tanınmıştı. Bu hakkın verilmesinde önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk, kadınlarımız hakkında “ Şuna kani olmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir.” sözüyle hatırlanmaktadır. Kadınlarımızın iyi bir eğitim alması milleti ortaya çıkartır. Çünkü iyi bir kadın, iyi bir aileyi vücuda getirir. İyi bir aile de milletin temelini oluşturur. Kadınlarımıza verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. Kadınlarımız artık siyasette, ticarette ve her yerdedir. Tüm kadınlarımızın Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyorum. ”dedi.