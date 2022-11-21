20 Kasım 2022 Pazar ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Zorunlu kış lastiği dönemi 1 Aralık’ta başlıyor

1 Aralık itibari ile zorunlu kış lastiği dönemi başlayacak. Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan yabancı ve yerli plakalı araçlar, bu tarihten itibaren kış lastiği takmak zorunda kalacaklar.



TSK’dan Pençe Kılıç Hava Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Kuzey Irak'a "Pençe Kılıç" hava harekatı başlattı. MSB'den yapılan açıklamada, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadeleri kullanıldı.



Bakan Akar’dan harekat açıklaması

Bakan Akar, Pençe Kılıç operasyonuna ilişkin, "Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depolar büyük bir başarıyla tahrip edildi. Teröristlerin inleri, mağaraları başlarına yıkıldı" açıklamasında bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan emri böyle verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Endonezya ziyareti dönüşünde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a Pençe Kılıç Hava Harekatı emrini verdiği görüntüler yayınlandı.



Dünya Kupası bu akşam başlıyor

2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında bu akşam ev sahibi Katar ile Ekvador Al Bayt Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 19.00’de başlayacak ve TRT1’den naklen yayınlanacak.



Cüneyt Çakır hakemlik kariyerini noktaladı!

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Türkiye-Çekya maçının 5. dakikasında düdüğü çalarak profesyonel kariyerini noktaladı. Cüneyt Çakır son düdüğünün ardından sahadaki futbolcularla sarıldı ve ardından yerini İskoç hakem William Collum'a bıraktı.