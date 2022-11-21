Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; Antalya ilinden Uluborlu ve Senirkent ilçelerine uyuşturucu madde getirileceğinin tespit edilmesi üzerine, 20 Kasım 2022 günü saat:08.30 sıralarında icra edilen operasyonda, M.G (33), K.S (28), H.T.T (47) ve H.H.M. (28) isimli (4) şüphelinin içerisinde bulunduğu otomobil Uluborlu ilçesi Dinar Çapalı köyü tali yolunda yakalanmış olup, araçta yapılan aramadamadedesi olmak üzereele geçirilmiştir.Olayla ilgili olarak; yakalanansevk edildikleri adli makamlarca uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundanIsparta E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir.Isparta İl Jandarma Komutanlığı; Uyuşturucu ile Mücadele çerçevesinde, azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.