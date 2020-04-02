Emekliler Nisan ayında hangi ödemeleri alacak?

Kovid-19 salgınına karşı pek çok destek devreye girerken, atılan adımlarla emekliler de rahatlayacak. Emeklilere maaşına göre en az 500, 625, 750 lira promosyon veriliyor. Kampanyalarla bu tutarlar yükseliyor.



Koronavirüs salgınına karşı pek çok destek devreye girerken, atılan adımlarla emekliler de rahatlayacak. Ramazan Bayramı ikramiyesi erken ödemeyle 7-11 Nisan'da verilirken, maaşı bin 500 liranın altında olanlar yeni ödemelerini ayın 17'si ile 28'i arasında cebine koyacak. Promosyon taahhüdü dolanlar da ikinci ödemelerini taahhüt gerekmeksizin hesabında görecek. Emeklilerin Nisa ayı boyunca alacakları ödemeler



EVDE PROMOSYON:

Emeklilere promosyon artık taahhüt istenmeden ödeniyor. Önceki taahhüdünün süresi dolan emeklinin hesabına, yeni taahhüt vermesi beklenmeksizin otomatik olarak promosyonu yatırılacak. Maaşını başka bankaya taşımayı planlayan, istediği zaman bunu yapabilecek. Eğer promosyon almışsa kalan dönemin tutarını iade etmesi yetecek.



ERKEN İKRAMİYE:

Tüm emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi erken ödeniyor. SSK emeklileri 7-10 Nisan tarihleri arasında, memur ve Bağ-Kur emeklileri ise 11 Nisan'da biner lirayı hesabında görecek.



SEYYANEN ZAM:

Emeklilere en düşük ödeme torba yasayla bin 500 liraya çıktı. Bu kapsamda bu aydan itibaren bin 500 liranın altındaki emekli maaşları bin 500 liraya tamamlanacak. Yani kapsamdaki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 500 liraya varan artış olacak. Emekliler ayın 17'si ile 28'i arasında yeni ödemeleri cebine koyacak.



BANKALARDAN ÇAĞRI VAR

Emekli Sandığı emeklileri için maaş ödemeleri dün başladı. 13 milyona yakın emekliye 7-11 Nisan'da ikramiye ödenecek. Bankalar, hem maaş hem de ikramiye ile ilgili olarak müşterilerine öncelikle dijital kanalları kullanmalarını tavsiye etti.

Vali/kaymakamların başkanlığında '65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturulduğunu hatırlatan bankacılar; evde ödeme, havale-EFT talimatı taleplerinin 112, 155, 156 numaralarından iletildiğini belirtti.



