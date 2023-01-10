Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 63 kuruş indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

BENZİNE İNDİRİM

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 63 kuruş indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 19.51 liradan satılıyor.