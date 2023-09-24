Yeni Kimliklerdeki Ehliyet Sorunu Çözüme Kavuşuyor

Çipli kimlik kartlarına sürücü belgesi yüklenebilmesi, vatandaşları ehliyet taşıma zorunluluğundan kurtarmıştı. Ancak uygulamada bazı mağduriyetler yaşanıyordu. Şimdi ise bu sorunun çözümü için adımlar atılıyor.

Yeni kimlik kartlarında, kimlik sahibinin sürücü belgesi sahibi olduğunu gösteren bir ibare bulunmuyordu. Bu durum özellikle araç kiralama ve yurt dışında araç kullanma gibi durumlarda vatandaşları zor durumda bırakıyordu.

Ehliyet bilgileri sadece güvenlik birimlerince okunabilen çipli kimlik kartlarının araç kiralama şirketleri tarafından okunamadığı belirtiliyordu. Bu da vatandaşların sürücü belgesi ibraz edememesine yol açıyordu.

Sorunun çözümü için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yeni bir uygulama başlattı. Yeni kimlik kartlarının üzerine, kimlik sahibinin aynı zamanda ehliyet sınıfını gösteren bir ibare eklenecek. Böylece araç kiralamalarda ve yurtdışında araç kullanımlarında sürücü belgesi ibrazı sorunu ortadan kalkmış olacak.

Yaşanan bu gelişmelerle vatandaşlar, yeni kimlik kartlarını kullanırken sürücü belgesi taşıma zorunluluğuyla ilgili mağduriyet yaşamayacaklar. Sorunun çözümü için atılan bu adım, vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştıracak gibi görünüyor.