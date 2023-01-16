Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor! Motorin ve benzin ne kadar? Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna savaşının sürmesiyle birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanmalar yaşanmaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olma üzere 67 kuruş zam yapılması bekleniyor,

Son dakika haberi... Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BU GECE YARISINDAN İTİBAREN BENZİNE ZAM GELİYOR

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olma üzere 67 kuruş zam bekleniyor.

Motorin grubunda fiyat değişikliği öngörülmüyor.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre

fiyatı 22.07 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.69 liradan satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.



EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.