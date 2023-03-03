Vali Baruş kuaför esnafına teşekkür etti

İlimizde KYK yurdunda kalan depremzedelerin saç sakal ve yüz bakım hizmetini Esnaf Odaları Birlik Başkanı Ahmet Tural ile birlikte yerinde inceleyen Vali Aydın Baruş, kuaför esnafına duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti

Kahramanmaraşlı merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremler sonrası ilimize gelen afetzedelere, Berberler ve Kuaförler Odası üyelerince saç sakal ve yüz bakım hizmeti veriliyor. KYK yurtlarında oluşturulan salonlarda, gönüllü olarak giden bay bayan kuaförler afetzedelerin saç sakal ve yüz bakımlarını yapıyor. Son olarak, 45 kişilik bay ve bayan kuaförden oluşan gönüllü ekip, sabah saatlerinde KYK yurtlarına giderek, afetzedelerin tıraş ve bakım ihtiyaçlarını karşıladı.

Bu kapsamda Vali Aydın Baruş, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ve Berberler Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Demiralay ile birlikte verilen bu hizmeti yerinde inceledi. Vali Baruş, bayan kuaförlerle sohbet ederek, ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Daha sonra erkek kuaförlerin bulunduğu salonları ziyaret eden Vali Baruş, burada kuaförlerle ve tıraş olan afetzedelerle sohbet ederek ‘sıhhatler olsun’ dedi ve kuaförlere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.