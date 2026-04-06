Apartman ve Siteler İçin KVKK’dan Flaş Yasak!

Apartman ve Sitelerde "Borçlu Listesi" Dönemi Kapandı: KVKK’dan Flaş Yasak!

ANKARA – Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), apartman ve site yönetimlerini doğrudan ilgilendiren tarihi bir ilke kararına imza attı. Artık aidat ve borç listeleri asansör, bina girişi veya koridor gibi ortak alanlara asılamayacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; sakinlerin ad-soyad, daire numarası ve borç miktarı gibi bilgilerini içeren listelerin herkesin görebileceği yerlere asılması, "kişisel verilerin ihlali" sayılacak.

Kurye ve Ziyaretçi Göremeyecek

KVKK, bina girişleri ve asansörler gibi alanların sadece sakinler tarafından değil; kargo personeli, kuryeler ve misafirler gibi dışarıdan gelen kişilerce de kullanıldığına dikkat çekti. Bu listelerin muhatabı olmayan kişilere ifşa edilmesi, veri güvenliği yükümlülüğüne aykırı bulundu.

İlan Panosu Yerine Dijital Mesajlaşma

Kurul, borç bilgilendirmelerinin Kanun’a uygun şekilde yapılabilmesi için şu yöntemleri önerdi:

Kapalı devre e-posta gönderimleri,

Sakinlere özel mesajlaşma grupları (WhatsApp vb.),

Yönetim yazılımları ve mobil uygulamalar.

Uymayan Yönetimlere Ağır Para Cezası

Kararda, bu tür listelerin ortak alanlardan ivedilikle kaldırılması gerektiği vurgulandı. İlke kararına aykırı hareket ederek sakinlerin borç bilgilerini ifşa etmeye devam eden apartman ve site yönetimleri (veri sorumluları) hakkında, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacak.