Sürücüler Dikkat! Yarın Büyük Denetim Başlıyor: APP Plaka ve Sonradan Takılan Ekranlara Dev Cezalar!

ANKARA – Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle tanınan "rehberlik ve geçiş süresi" yarın itibarıyla sona eriyor. 1 Nisan sabahından itibaren standart dışı plaka (APP) kullanan ve aracına orijinal olmayan ses/görüntü sistemi taktıran sürücüler için ağır yaptırımlar devreye girecek.

Trafik güvenliğini artırmak ve sahteciliğin önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen yeni kurallar, yarından itibaren tavizsiz uygulanacak. İşte sürücülerin bilmesi gereken kritik detaylar:

APP Plaka Kullanan Yandı: 140 Bin Lira Ceza ve Adli İşlem!

Kamuoyunda "Amerikan Pres Plaka" olarak bilinen, yetkisiz yerlerde basılan ve üzerinde mühür/güvenlik işareti bulunmayan plakaları kullanmakta ısrar edenlere yönelik yaptırımlar ağırlaştırıldı:

Para Cezası: Standart dışı plaka kullananlara 140 bin lira idari para cezası kesilecek.

Ehliyet ve Men: Sürücülerin ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak ve araç trafikten menedilecek.

Hapis Riski: Bu plakaları kullananlar hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatılacak.

Nasıl Anlaşılır? Orijinal plakalar 11x52 ebatlarında, TR rumuzlu, ay yıldızlı hologramlı ve sadece TŞOF onaylı şoförler odasınca basılmış olmalıdır. 1 Ocak 2024’ten sonra basılan yeni plakalarda ise 12 haneli karekod bulunması zorunludur.

Multimedya ve Ses Sistemlerine Sıkı Denetim

Yarından itibaren araçların fabrikasyon orijinal yapısını bozan eklentiler de ceza kapsamına alınıyor. Sürücünün dikkatini dağıtan ve çevre kirliliğine yol açan sistemler için şu cezalar uygulanacak:

Sonradan Takılan Tablet/Ekran: Aracın orijinalinde olmayıp sonradan takılan, video oynatabilen tablet ve multimedya sistemlerine 21 bin lira ceza verilecek.

Amfi ve Hoparlör: Sisteme sonradan eklenen büyük hoparlör ve ses yükseltici (amfi) düzenekleri yasak kapsamında.

Yüksek Sesli Müzik: Çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinleyenlere 3 bin lira ceza kesilecek.

"Amaç Ceza Değil, Güvenlik"

Yetkililer, bu düzenlemelerin temel amacının vatandaşları cezalandırmak değil, sahte plaka ile işlenen suçların önüne geçmek ve sürücü dikkatinin yoldan ayrılmasını engelleyerek kazaları minimize etmek olduğunu vurguladı.

Sürücülere Önemli Uyarı: Mağduriyet yaşamamak için yarın sabah denetimler başlamadan önce standart dışı plakalarınızı mühürlü orijinal plakalarla değiştirmeniz ve araç içindeki sonradan takılma ekran sistemlerini söktürmeniz gerekiyor. Plakası kayıp olanlar, noterden alacakları basım belgesiyle hızlıca yasal plakalarına kavuşabilirler.