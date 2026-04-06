Türkiye’de 5G Dönemi Yarın Başlıyor: İnternet Hızı 10’a Katlanacak! İşte Adım Adım Kurulum Rehberi

ANKARA – Mobil iletişimde devrim yaratacak olan 5G teknolojisi, 1 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye’nin 81 il merkezinde eş zamanlı olarak kullanıma sunuluyor. Bağlantı kopmalarını tarihe gömecek ve indirme hızlarını saniyelere düşürecek bu teknoloji için geri sayım sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalarla duyurulan 5G hamlesi, Türkiye’yi dijital yarışta en ön sıralara taşıyacak. 32 milyondan fazla uyumlu cihazın bulunduğu ülkemizde, kullanıcılar yarın sabahtan itibaren bu yüksek hızı deneyimleyebilecek.

5G Hayatımızda Neleri Değiştirecek?

Sadece hızdan ibaret olmayan 5G, birçok sektörde "gecikmesiz" bir dönem başlatıyor:

Hız Patlaması: İnternet hızı mevcut sisteme göre 10 kat artacak.

Kopmalara Son: Stadyum, konser ve metro gibi kalabalık alanlardaki sinyal sorunları ortadan kalkacak.

Sağlık ve Sanayi: 1 milisaniyenin altındaki gecikme süresiyle uzaktan ameliyatlar ve akıllı fabrika sistemleri kusursuz çalışacak.

Oyun Keyfi: Mobil oyunlarda "lag" (gecikme) sorunu tamamen tarih olacak.

5G Nasıl Aktif Edilir? (Adım Adım Rehber)

Donanımı uygun olan kullanıcıların (iPhone 12 ve sonrası, Samsung S21 ve sonrası modeller), operatörlerinden onay aldıktan sonra şu ayarları yapması yeterli:

Android Cihazlar İçin:

Ayarlar > Bağlantılar yolunu izleyin. Mobil Ağlar sekmesine girin. Şebeke modunu 5G olarak değiştirin.

iPhone (iOS) Cihazlar İçin:

Ayarlar > Hücresel menüsüne girin. Seçenekler > Ses ve Veri kısmına dokunun. Listeden 5G seçeneğini işaretleyin.

SIM Kartınızı Kontrol Edin!

Hali hazırda 4.5G uyumlu olan güncel SIM kartlar 5G teknolojisini destekliyor. Ancak daha eski kart kullanan vatandaşların operatör bayilerine giderek kartlarını güncellemeleri gerekiyor.

81 İlden Tüm Türkiye’ye

İlk etapta 81 ilin merkez noktalarında aktif edilecek olan şebeke, önümüzdeki 2 yıl içinde Türkiye'nin en uç noktalarına ve kırsal bölgelerine kadar genişletilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelindeki 95 milyon mobil aboneden yaklaşık 32 milyonunun şu an için 5G uyumlu cihaza sahip olduğunu belirtti.

Yarın sabah itibarıyla telefonunuzun sağ üst köşesinde "5G" ibaresini görmeye hazır olun!



