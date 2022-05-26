Bölge Müdürlüğümüz Ekiplerince Isparta Güneyce Köyünde Ev Yangınına Müdahale edildiIsparta Orman İşletme Müdürlüğü, Davraz İşletme Şefliği, Güneyce köyünde ulaşım imkânı kısıtlı bulunan evde çıkan yangına ekiplerimizce müdahale edilerek kontrol altına alındı.Isparta Orman İşletme Müdürlüğümüze ait, 4 yangın ilk müdahale aracı, 2 arazöz, 1 pikap ve 1 su ikmal aracından oluşan müdahale timi ihbar alınır alınmaz harekete geçerek 13 dakika içerisinde yangına müdahale edip soğutma çalışmalarını tamamladı.Bölge Müdürümüz Rifat Ataş, iklim şartları açısından yangın hassasiyetinin yüksek ve riskli bir döneme girilmesi nedeniyle tüm halkımızı daha dikkatli olmaya davet ederek, can ve mal kayıplarına maruz kalmamak için milletimiz ve teşkilatımız olarak yangınsız bir sezon diledi.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü