BAKA, Batı Akdeniz’deki kadın kooperatiflerini bir araya getirdi



Antalya, Isparta ve Burdur’dan 15 kadın kooperatifin 29 temsilcisi toplandı. Hedefler, ihtiyaçlar ve sorunların ele alındığı toplantıların belirli dönemlerde yapılması, Batı Akdeniz Kadın Kooperatifleri Platformu kurulması kararlaştırıldıBatı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 2020 Yılı Çalışma Programı kapsamında Antalya, Isparta ve Burdur’da kooperatifçiliğin geliştirilmesi, kooperatif işletmelerinin kurumsal kapasitelerinin ve rekabet güçlerinin artırılması için çalışmalarını sürdürüyor. BAKA, bu amaçla Batı Akdeniz il merkezleri ile ilçelerinde faaliyette bulunan kadın kooperatiflerinin yetkililerini bir araya getirdi.Batı Akdeniz Kadın Kooperatifleri Toplantısı, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler başkanlığında, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temsilcilerinin de katılım sağladığı toplantıda, Antalya Merkez ve Alanya’da faaliyet gösteren 4 kooperatiften 9 temsilci, Isparta Merkez ile Yalvaç, Keçiborlu, Gönen, Senirkent ile Gelendost’ta faaliyet gösteren 8 kooperatiften 14 temsilci ve Burdur Merkez ile Yeşilova’da faaliyet gösteren 3 kooperatiften 6 temsilci olmak üzere 15 kadın kooperatifinden 29 temsilci katıldı.Batı Akdeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin birbirleriyle tanışma imkânı bulduğu Batı Akdeniz Kadın Kooperatifleri Toplantısı’nda mevcut durum, hedefler, ihtiyaçlar ve sorunlar ele alındı. Toplantıda belirli dönemler itibariyle tecrübe paylaşımı için Bölge düzeyinde bir araya gelinmesi, kooperatifler arası iletişim ve etkileşimin artırılması üzerinde mutabık kalındı. Ayrıca toplantıda tüm kadın kooperatiflerini temsil etmek üzere; “Batı Akdeniz Kadın Kooperatifleri Platformu” kurulması ve böylece ilerleyen süreçte, kooperatifler arası dayanışma ve işbirliğinin istenen düzeye taşınması hususunda karar alındı.